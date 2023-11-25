Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 Yendi

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 97 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler (Bihter Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Tashiro, Fatma Beyaz)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Buse Özden, Selena Leban, Elif Boran)

Setler: 23-25, 25-13, 25-22, 25-15

Süre: 97 dakika (27, 19, 27, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fatma Beyaz Vodafone voleybol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title