Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Engin Duman
Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Fatma Beyaz, Eggleston, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Setler: 19-25, 26-28, 20-25
Süre: 82 dakika (23, 33, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 yendi.