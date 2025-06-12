Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Güveli ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Yasemin Güveli yer aldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta oyuncu, "Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4'tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.