Haberler

Galatasaray'dan pasör çaprazı Carutasu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncusu Alexia Carutasu'nun disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirdiğini açıkladı. Tedavisi devam eden Carutasu'nun, Göztepe ile oynanacak maçta oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu'nun "disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm" geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexia Carutasu, İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirmiştir. Gerekli tetkikler sağlık ekibimizin kontrolünde Acıbadem İzmir Hastanesi'nde yapılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca medikal tedavisi devam eden 22 yaşındaki pasör çaprazının, Sultanlar Ligi'nde bugün saat 17.00'deki Göztepe-Galatasaray mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
title