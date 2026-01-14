Haberler

Galatasaraylı voleybolcu Alexandra Frantti, Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncusu Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle Darta Bevo maçında yer almayacağını açıkladı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi ilerleyen günlerde verilecek.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
