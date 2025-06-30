Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Martyna Lukasik'i Kiraladı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik'i 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu daha önce İtalya'nın Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımında forma giyiyordu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki smaçörün İtalya ekibi Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Atom Trefl Sopot'ta başlayan oyuncu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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