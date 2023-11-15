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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'yı konuk edecek

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Finlandiya'nın Hameenlinna ekibini ağırlayacak. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, tur için iki set alması yeterli olacak.