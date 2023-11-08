Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Finlandiya'ya konuk olacak
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Finlandiya'nın Hameenlinna ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Hameenlinna kentindeki Loimua Areena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor