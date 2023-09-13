Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Elif Su Eriçek ile sözleşme imzaladı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2002 doğumlu smaçör Elif Su Eriçek ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Elif Su Eriçek'e başarı dolu bir sezon diliyoruz.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2002 doğumlu smaçör Elif Su Eriçek ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvaya geri dönen Elif Su Eriçek'e Galatasaray forması altında başarı dolu bir sezon diliyoruz." denildi.
Kariyerinde daha önce 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Elif Su, ardından Beşiktaş ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Spor