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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Elif Su Eriçek ile sözleşme imzaladı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2002 doğumlu smaçör Elif Su Eriçek ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Elif Su Eriçek'e başarı dolu bir sezon diliyoruz.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2002 doğumlu smaçör Elif Su Eriçek ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvaya geri dönen Elif Su Eriçek'e Galatasaray forması altında başarı dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Kariyerinde daha önce 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Elif Su, ardından Beşiktaş ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Spor

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