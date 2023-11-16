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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda tur atladı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Hameenlinna'yı 3-0 yenerek tur atladı. İlk maçı da 3-0 alan Galatasaray Daikin, 8'li final turunda Almanya temsilcisi VC Wiesbaden ile eşleşti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Djorde Zelenovic (Sırbistan), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Fatma Beyaz)

Hameenlinna: Roivainen, Collombin, Klimovich, KIlpinen, Kovanen, Bjerregard (Timonen, Alatola, Tuominen)

Setler: 25-14, 25-15, 25-14

Süre: 60 dakika (20, 20, 20)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yenerek tur atladı.

İlk maçı da 3-0 alan Galatasaray Daikin, adını 8'li final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi VC Wiesbaden takımıyla eşleşti. Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede ilk maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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