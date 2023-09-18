Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda mücadeleye başlıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenecek Balkan Kupası'nda ilk maçına yarın çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, Gilan kentinde düzenlenecek organizasyonda yarın Arnavutluk'un SK Skenderbeu takımıyla TSİ 18.30'da karşılaşacak.

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı takımın Balkan Kupası'ndaki TSİ maç programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Galatasaray Daikin-SK Skenderbeu

20 Eylül Çarşamba

18.30 AO Markopoulous-Galatasaray Daikin

21 Eylül Perşembe

21.00 KV Drita-Galatasaray Daikin