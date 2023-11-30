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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Almanya'ya mağlup oldu

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibine 3-2 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı, 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler)

VC Wiesbaden : Rapacz, Grosser, Herelova, Bozic, Blanchfield, Anderson (Sain, Herpich)

Setler: 22-25, 16-25, 27-25, 25-21, 13-15

Süre: 121 dakika (26, 22, 30, 24, 19)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibine 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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