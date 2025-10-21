Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-0 Mağlup Ettti

Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği İlbank'ı setlerde 25-12, 25-16, 25-16'lık sonuçlarla 3-0 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. İlbank ise henüz galibiyet elde edemedi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Frantti, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Aslı Tecimer, Büşra Güneş)

İlbank: Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel, Damla Nur Dündar, Ezgi Akyıldız)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, İlbank'ın henüz galibiyeti bulunmuyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
