Galatasaray: 1-3

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

GÖZTEPE: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson, Bihter Dumanoglu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak,

GALATASARAY DAIKIN: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts, (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

SETLER: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

SÜRE: 110 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray ilk seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-17 alan Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Göztepe üçüncü sette rakibini 25-22 yenerek skoru 2-1'e getirdi, Galatasaray son seti de 25-21 kazanıp salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.