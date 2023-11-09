Galatasaray Daikin, Finlandiya takımını 3-0 yendi
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Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna takımını 3-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Finlandiya'nın Hameenlinna takımını 3-0 yendi.
Hameenlinna kentinde Loimua Arena'da oynanan maçtan, Galatasaray Daikin 14-25, 18-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 16 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor