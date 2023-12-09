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Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 19-25, 25-18, 25-17, 15-8 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Gneiting, Arzum Tezcan)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Selin Uygur, Nursevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Ceren Önal, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Burcu Yönder, Ezgi Uludağ, Büşra Güneş)

Setler: 23-25, 19-25, 25-18, 25-17, 15-8

Süre: 119 dakika (27, 26, 29, 24, 13)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Kaynak: AA / Spor

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