Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda yarın Wiesbaden'e konuk olacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Wiesbaden ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Wiesbaden ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Wiesbaden kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Galatasaray Daikin, rakibiyle sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti.