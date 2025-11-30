Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu Deplasmanda 3-1 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo karşısında setleri 25-23, 21-25, 19-25 ve 13-25 alarak maçı 3-1 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aras Kargo: Simay Kurt, Özge Nur Çetiner, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Ramos (Kalandadze, Gamboa, Anthouli, Smrek)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol (Bongaerts, Carutasu, Sylla)
Setler: 25-23, 21-25, 19-25, 13-25
Süre: 107 dakika (30, 29, 26, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor