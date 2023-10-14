Galatasaray Yönetimi Oy Birliğiyle İbra Edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda Dursun Özbek başkanlığındaki 91'inci yönetim kurulu ve denetim kurulu 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 arası dönemi oy birliğiyle ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının başlangıcında oturumu yönetecek olan divan kurulu heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu tarafından oylandı. Eşref Alaçayır başkanlığında heyet oluşturuldu. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını feda etmiş olan kahraman şehitlerimiz, sarı-kırmızılı ekibin kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, yakın zamanda yaşamını yitirmiş olan üyeler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Genel kurulda, başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki faaliyetleri ibraya sunuldu. Başkan Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

DURSUN ÖZBEK: DAHA GİDECEK YOLUMUZ, YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün, zamanını ayırıp Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin katılımı ve verdiğiniz destek sadece yönetimimiz için değil, Galatasarayımız için çok önemli. Bana ve arkadaşlarıma bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğinizden bugüne, yaklaşık 15 aylık bir zaman geçti. Bu dönemin Cumhuriyet'in 100. Yılına denk gelmesi ayrıca çok değerli. Ben bu özel yılda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Değerli Hazirun, Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray, 21 Ekim'de Atasının huzurunda. Tüm Galatasaraylıları Anıtkabir'de Atamızın huzuruna çıkarken yanımızda olmaya davet ediyorum. Şu elimde gördüğünüz kitapçık, biz arkadaşlarımla birlikte göreve gelmeden önce hazırlanmıştı. Eğer seçilirsek ne yapmak istediğimizi, hayallerimizi siz değerli üyelerimizle paylaşmıştık. Bugün, bu kitapçıkta vermiş olduğumuz sözlerin büyük bölümünü tutmuş olmanın mutluluğu ve gururu ile karşınızdayım. Daha gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sizin desteğiniz arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

"BU PROJE BUGÜNE KADAR GALATASARAY'A 170 MİLYON DOLAR CİVARINDA BİR FAYDA SAĞLADI"

Riva projesi hakkında konuşan Özbek, "2017-18 yıllarında başlayan bir Riva projemiz var. Projenin imzası 2016 yılında atılmıştı. Proje hala devam ediyor. Üç fazın ikisi bitti. Üçüncü fazın çalışmaları devam ediyor. Bu proje bugüne kadar Galatasaray'a 170 milyon dolar civarında bir fayda sağladı. Devam eden inşaat sayesinde stokta bulunan Galatasaray'a ait konutlar, villalar itibarıyla yeni yapılan hesaplar sonucunda 2-2.5 milyar TL civarında bir getirisi daha olacak. Satışlar ve inşaat devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla ilgili de konuşan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Her defasında şunu söyledim. Yapılandırma anlaşması gerekli midir? Gereklidir. Yapılması lüzumlu muydu? Evet lüzumluydu; ama herkesin bu yapılandırma anlaşması için ne var, nasıl, ne isteniyor, gelecek yönetimlerin neye dikkat etmesi lazım… Bunun çok iyi anlaşılması lazım. İkinci yapılan anlaşma 2021 yılında yapılmış. Yapılandırma anlaşmasında, 2021 yılında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın borcu yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL. O gün itibarı ile bankalara olan borçların yapılandırmasından bahsediyorum. Bunu Bankalar Birliği Konsorsiyumu yapılandırmış. 2030'a kadar gidiyor ve ödemelerde yazılmış. 30 Kasım 2023'te senin ödeme yükümlünün 142 milyon TL faiz anapara ödemesi. Bu şekilde planlamış anlaşmaya göre. Yapıldığı tarihte, yani 2021 yılı itibarı ile ne faiz ne anapara ödenmeyecek; çünkü o tarihte sadece borçlar yapılandırılmadı, ayrıca kulübün ihtiyacı olan bir sıcak para desteği verildi. Sıcak parayla beraber borç 2 milyar 200 milyon TL'ye geldi. Anlaşmaya göre 2021 yılında ne faiz ödemesi var ne anapara ödemesi. Hiçbir şey yok. Faizlerin hepsi 2030 yılına erteleniyor. Yazılana göre 2022 yılına gelindiği zaman tüm gelirlerin %25'ini faiz ve anapara kesintisi olarak yapmak zorundayız. Anlaşma devam ediyor hala eğer yetişmezse faizler erteleniyor, 2030'a gidiyor. 2023'e geldiğimizde 1 Haziran'dan itibaren de diyorlar ki, arkadaş artık bütün gelirlerinin %50'si bu yapılandırma anlaşması çerçevesinde borcuna mahsup edilecek… Böyle devam ediyor."