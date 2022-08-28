Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray'da yeni transfer sahada, Trabzonspor'da büyük eksikler var

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroya alınmadı. Galatasaray'da ise yeni transfer Mertens ilk kez 11'de kendine yer buldu.