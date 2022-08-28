Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! Galatasaray'da yeni transfer sahada, Trabzonspor'da büyük eksikler var
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Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroya alınmadı. Galatasaray'da ise yeni transfer Mertens ilk kez 11'de kendine yer buldu.
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor taraftarı önünde sarı-kırmızılıları yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
EKSİKLER
Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic