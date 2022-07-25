Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
AA - Murat Kaya - Spor
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Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.
Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için yarın Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.
AA / Murat Kaya - Spor