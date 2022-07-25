Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Murat Kaya - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve koşu çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı.

Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kampı için yarın Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Tirol'de devam edecek.

AA / Murat Kaya - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title