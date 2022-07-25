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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezona İstanbul'da hazırlanan Galatasaray, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezona İstanbul'da hazırlanan Galatasaray, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dün oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana 5'e 2 pas ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah saatlerinde Avusturya'ya gidecek ve yeni sezon hazırlıklarına Tirol'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk İstanbul Spor Haberler

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