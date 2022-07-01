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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabahki antrenmanda iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan günün ikinci antrenman ise ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından aerobik koşu çalışması yapan futbolcular 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda 7'ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10'a 10 çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Günün ilk çalışması ise basına açık olarak gerçekleştirilecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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