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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray 2022-2023 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

- Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Galatasaray 2022-2023 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman fiziksel çalışma ile başladı ve sonrasında futbolcular 3 gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı. Okan Buruk da top kapma çalışmasına dahil oldu. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak hücum ve savunma organizasyonları üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada kondisyon idmanı yapıldı.

Antrenmanda altyapıdan 16 futbolcu yer alırken, milli takımlara giden isimlerin yanı sıra izinli olan Marcao ve Sacha Boey yer idmanda almadı.

Milli takımlara gittikleri için ekstra izinli olan Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Mustafa Muhammed, Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, 4 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yeni transfer Kazımcan Karataş'ın da Ümit Milli Takım'a gittiği için 4 Temmuz'a kadar izinli olduğu bildirildi.

Antrenmanın bir bölümünü Futbol Direktörü Cenk Ergün de takip etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

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