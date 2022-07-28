Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

 - Güncelleme:

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, günü çift antrenmanla geçirdi.

Dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirilen antrenmanlarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şut çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray Avusturya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title