Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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