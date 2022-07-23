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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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