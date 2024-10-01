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Galatasaray'da Victor Osimhen'in Sakatlığı Açıklandı

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Galatasaray, Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sol üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

GALATASARAY, Kasımpaşa ile oynadıkları maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Victor Osimhen Galatasaray Kasımpaşa Futbol Sağlık Spor

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