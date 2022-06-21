Galatasaray'da Torrent dönemi sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor