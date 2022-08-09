Galatasaray'da Torreira ve Mertens ilk idmanlarına çıktılar
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Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.Bu arada yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.Galatasaray, yarın saat 20.00'de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor