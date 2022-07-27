Galatasaray'da Temmuz Ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Başkan Özbek: Ada ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getirdik

"Cumhuriyetimizin 100. yılında sportif başarılar için çalışmalarımız sürüyor"

" Galatasaray'a bugüne yakışır tesisler lazım"

"Siz bizi desteklemezseniz, birbirimizi sevmezsek, bir işe sarılmazsak ne Ada'yı ne Kemerburgaz'ı ne de Florya'yı yapabiliriz"

İSTANBUL,- Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı camianın bu hafta çok güzel haberler duyduğunu söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Değerli Divan Kurulu ve Kulüp Üyelerimiz, değerli basın emekçileri hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, çok yoğun bir kulüp gündemimiz var. Hafta sonu yapacağımız Olağanüstü bütçe ve yetki Genel Kurulları ile ilgili gündemi biz de Divan toplantısına ağırlıklı olarak koyduk. Hem bu akşam adamızda yapacağımız etkinlik için önceki yönetimler dahil tüm yönetimlerimizi, merhum Mustafa Cengiz başkanımızın zamanındaki bir hukuki yol ile adamızı geri alma prosedürü açıldı. Mevcut yönetimimiz de üstün bir çabayla adayı süratle bir kendi yarattıkları bütçe ile yönetim kurulu içinden imece usulü yarattığı kaynakla geceli ve gündüzlü adamızı tekrar gurur duyacağımız bir şekilde açmaya muvaffak oldu. Bu akşam onu yerinde göreceğiz. Bu hafta çok olumlu haberler aldık. Adamızın üst kullanım hakkını aldığımız tapusu bizde olan 1 numaralı parsele komşu olan 2 ve 4 numaralı parsellerin üst kullanım hakları tapuya şerh edildi. Bu da Galatasaray'ın oradaki 30 yıllık kullanılma hakkı daha sonra da uzatılacaktır. Bu da çok önemli bir kazançtır, kazanımdır. Kemerburgaz arazimizdeki daha önce tahsis edilmiş, 3 parsel üzerinde de üst kullanım hakkı yine tapuya şerh edildi" diye konuştu.

"Karşınıza defalarca çıkıp anlatmaya çalıştım. Sizden destek istedim. Bunun tek bir sebebi var. Bugün hepimizin üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bir Galatasaray var. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım istiyor ki biz de torunlarımıza daha güçlü ve güzel bir Galatasaray bırakalım. Bütün derdimiz ve çabamız bu. Cumartesi ve pazar günü Genel Kurulun takdirine sunacağımız, istediğimiz yetkilerin amacı budur. Cumartesi ve pazar günü bunları oylayacağız. Buradan hem haziruna hem de bizi izleyen Galatasaraylılara çağrıda bulunmak istiyorum. İşinizi gücünüzü bırakın ve cumartesi, pazar günü Genel Kurula gelin. Galatasaray tarihinin belki en önemli genel kurullarından birisini yapacağız. Galatasaray'ın geleceğini planlayan, torunlarımıza bırakacağımız Galatasaray'ın tartışıldığı bir Genel Kurul yapacağız. Hepinizi bu akşamki Ada'daki davetimize iştirak etmenizi, sonra da hafta sonu yapacağımız Genel Kurula gelmenizi rica ediyorum. Bütün üyelerimi bu hafta sonu yapılacak Genel Kurula davet ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum."