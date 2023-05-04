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Galatasaray'da taraftarlar, kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Galatasaray'da taraftarlar, kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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