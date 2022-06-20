Galatasaray'da sportif direktör Sensibile ile yollar ayrıldı
AA - Hilmi Sever - Spor
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Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
AA / Hilmi Sever - Spor