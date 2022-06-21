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Domenec Torrent: "Taraftarlara teşekkür ediyorum, Galatasaray size aittir"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Domenec Torrent: 'Taraftarlara teşekkür ediyorum, Galatasaray size aittir'

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Teknik Direktör Domenec Torrent yaptığı paylaşımda, "Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir.

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Teknik Direktör Domenec Torrent yaptığı paylaşımda, "Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum" dedi.

Galatasaray, Teknik Direktör Domnec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julin Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmelerini fesh ettiğini duyurdu.

Zor bir dönemde sarı-kırmızılı kulübe geldiklerini aktaran İspanyol teknik adam, taraftarlara da verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Torrent, sosyal medya hesabından yardımcıları ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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