Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." - İSTANBUL
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