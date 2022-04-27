Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta... - Haberler

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Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray: 'Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta...

Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

Galatasaray: "Son oynadığımız Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Marcao, Altay, Spor, Haberler

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