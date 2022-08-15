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Galatasaray'da Sekidika ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Sekidika ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular için de girişmler devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-20 sezonunda kadroya dahil edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sekidika, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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