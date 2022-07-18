Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor - Haberler

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Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Galatasaray'da Seferovic'in sağlık kontrolü sonrası imzayı atması bekleniyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Kulüp doktoru Yener İnce, sağlık kontrolünden geçecek olan Haris Seferovic'in durumunu yakından takip etmek üzere sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı ve oyuncunun yanına gitti. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerin ardından İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Haris Seferovic Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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