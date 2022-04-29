Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz.
Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor