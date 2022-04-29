Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile... - Haberler

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Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: 'Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile...

Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz.

Galatasaray'da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk: "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Haberler

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