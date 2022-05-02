Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."

AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray, Cumartesi, Haziran, Spor, Haberler

title