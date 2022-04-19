Galatasaray'da seçim için tedbir kararı - Haberler

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Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın 26 Mart'ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın 26 Mart'ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Galatasaray'da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Nisan, Mart, Spor, Haberler

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