Galatasaray'da seçim heyecanı başladı - Haberler

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Galatasaray'da seçim heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Galatasaray'da seçim heyecanı başladı Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

- Galatasaray'da seçim heyecanı başladı

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Toplantı öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkaşlarına teşekkür etti. Elmas, ayrıca iki başkan adayına da başarılar diledi.

Kongrede ilk olarak seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirledi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

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