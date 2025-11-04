Haberler

Galatasaray'da Sakatlıklar Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, sakat futbolcuların sağlık durumunu kamuoyuna açıkladı. İlkay'ın tedavi süreci olumlu ilerlerken, Yunus'un kasık fıtığı problemi için bir ameliyat kararı verilecek.

GALASARAY Kulübü sakatlıkları devam eden futbolcuların sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından, Futbol A Takımı oyuncularının sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

"İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak. Singo bizimle beraber. Yunus'un MR'ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
