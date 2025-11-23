Galatasaray'da Sakatlık Şoku: Singo ve Lemina Tedavi Sürecine Girdi

Galatasaray : "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor