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Galatasaray'da sakatlık endişesi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da, Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle rövanş maçında forma giyip giyemeyecekleri belirsizliğini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys 3-2 mağlup olan Galatasaray'da, sakat isimlerin durumu merak ediliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan pozisyonun ardından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın durumu yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü Young Boys'u konuk edecek Galatasaray'da savunmada önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Davinson Sanchez'e, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Muslera da eklendi. Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisinin ağrıları devam ederken, iki futbolcunun rövanş karşılaşmasında oynayıp, oynamayacakları yarın yapılacak MR çekiminin ardından belli olacak. Öte yandan geçen sezon Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle dün oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Kaan Ayhan cezasını tamamladı. Ancak dünkü maçın son anlarında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Abdülkerim, İstanbul'daki mücadelede takımın yalnız bırakacak.

RÖVANŞTA SAVUNMA HATTI NASIL OLACAK ?

Sarı-kırmızılı ekipte rövanş mücadelesinde savunma hattının nasıl oluşacağı da şimdiden merak konusu oldu. Muslera'nın sakatlığının uzaması halinde eldivenleri Günay Güvenç devralacak. Nelsson'un savunma hattındaki yeri garanti olurken, yanında sakatlığını atlatması halinde Davinson Sanchez görev yapacak. Bu oyuncu forma giyebilecek düzeye gelemezse Nelsson'un savunmadaki partneri Kaan Ayhan ya da Metehan Baltacı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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