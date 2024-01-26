Galatasaray'da Sacha Boey pazarlığı sürüyor

Bayern Münih 22 Milyon Euro'ya çıktı, Galatasaray 30 Milyon Euro istiyor

Serhan TÜRK - Galatasaray'da dünkü İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Sacha Boey'in Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürülürken, kulüp resmi teklifin artırılmasını bekliyor. Bundesliga ekibi Bayern Münih, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı oyuncunun 3 milyon euronun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtilirken Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı sürüyor. Yönetimden alınan bilgiye göre Bayern Münih 22 Milyon Euro'ya kadar çıktı. Galatasaray bonuslarla birlikte 30 Milyon Euro istiyor. Pazarlıklar sürerken, Bayern Münih yetkililerinin İstanbul'a özel uçak ile geldikleri ve anlaşma sağlanıp imzalar atılabilirse Boey'i de alıp özel uçakla Münih'e dönme planı içinde oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.