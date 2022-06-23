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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor

Galatasaray, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırırken, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig; Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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