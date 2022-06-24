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Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray'a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey'e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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