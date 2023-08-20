Galatasaray'da Morutan, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro'ya MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro'ya Mke Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır."