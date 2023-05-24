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Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına 26 Mayıs Cuma günü yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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