- Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman geliş alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.

Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanda sakatlıkları olan Omar Elabdellaoui ile Leo Dubois'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.