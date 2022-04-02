Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini penaltıdan Bafetimbi Gomis ile Ryan Babel attı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 41'e çıkartırken, VavaCars Fatih Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, aldığı galibiyetle Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi moral buldu.

Sahasındaki son üç maçı kazandı

Galatasaray, sahasında oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda sırasıyla Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Ligde 11 maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra kalesinde gol görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçtan sonra oynadığı 11 müsabakada rakiplerinin gol bulmasını engelleyememişti.

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçını gol yemeden kazanarak bu kötü istatistiğine son verdi.

Gomis'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Bafetimbi Gomis, söz konusu gollerin üçünü penaltı atışlarından kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel ise ligde ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

Muslera penaltı kurtardı

Karşılaşmanın 75. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

Maçın 73. dakikasında Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Patrick van Aanholt'tan döndü. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, sarı-kırmızılı futbolcunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

Müsabakanın 75. dakikasında penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya giden Aleksandar Pesic'in şutunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole engel oldu.

Muslera ayrıca yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu maça devam edemedi.

Son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın 29. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Tedavisinin ardından bir süre oyuna devam eden sarı-kırmızılı futbolcu tekrar kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kerem, üzüntü içinde sahaya kenarına geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Bu arada müsabakayı 27 bin 522 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.